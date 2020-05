Ludmilla revela que já transou no banheiro e abre o jogo sobre ter filhos com Brunna Gonçalves

05/05/2020 | 14:10



Ludmilla participou do quadro Cada um no seu banheiro, do canal de YouTube de Sabrina Sato, e abriu o jogo sobre como foi contar para sua mãe que ela gostava de meninas e, de quebra, revelou um pouco mais sobre a sua vontade de ser mãe ao lado da esposa, Brunna Gonçalves! Mas primeiro, a cantora deu detalhes sobre como está sendo a quarentena ao lado da amada:

- Eu sempre fico com a Brunna o tempo inteiro, porque ela trabalha comigo, ela mora comigo, então a gente sempre estava junto, o tempo inteiro. Lógico que às vezes eu tinha que sair sozinha e ela também, tinha esse horário de a gente ficar distante uma da outra. Mas assim, a gente tá fazendo companhia uma para a outra. A gente gosta muito de ficar uma junto com a outra. Então a gente está brincando muito, fazendo festa só a gente, eu e ela. Vendo muito filme... ela tá aprendendo também a fazer comida.

Em seguida, em um jogo, Lud revela que já transou no banheiro e que tem o costume de compôr canções quando está no chuveiro. Não é raro ela sair no meio do banho para gravar alguma música na hora, para não esquecer depois!

Depois, Lud revelou como que foi abrir o jogo sobre sua sexualidade para sua mãe:

- Foi quando eu fiz a cirurgia do nariz. Eu estava meio dopada, tava grogue, e eu já estava louca para falar para ela sobre isso porque toda vez que ela falava: filha, preciso falar uma coisa pra você. Eu ficava: ela descobriu! Toda vez eu já ficava com essa sensação da mídia, já achando que alguém ia falar isso antes da minha vontade de eu falar pra todo mundo.

Ela continua:

- Olha, mãe, eu gosto bem de beijar meninas. E ela: sério, filha? Eu desconfiava disso. Tá bom, filha, eu te amo e tal. Daí depois eu dormi, porque eu estava bem grogue. E depois, fomos vivendo naturalmente.

Sobre ter se libertado e se assumido para o mundo, a cantora disse:

- Foi incrível, maravilhoso e até então eu não tinha tido tomado a atitude de pegar e deixar isso bem claro para a mídia, porque eu não tinha encontrado a pessoa que eu amasse pra querer expor a minha vida desse jeito.

E ainda acrescentou o seguinte sobre preconceito:

- Lógico, tinha muito. Porque eu já enfrento preconceito desde quando eu nasci.

Em determinado momento, Brunna aparece no vídeo, assim como Zoe, a filha de Sabrina! É nessa hora que a apresentadora questiona as duas sobre se elas vão ser mamães um dia. O casal, então, responde:

- A gente vai fazer uma Zoe. Mas, calma, Sabrina! Tem que explicar! A última vez que a Brunna falou que a gente ia fazer uma Zoe, já deram datas. (...) A gente pensa em ter filhos, lógico, mas não agora.