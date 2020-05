05/05/2020 | 14:10



Nasceu! O bilionário Elon Musk anunciou no Twitter nesta terça-feira, dia 5, o nascimento de seu filho com a cantora Grimes. Apesar do CEO já ter cinco filhos, este é o seu primeiro filho com a artista, que também é mãe pela primeira vez. Musk garantiu que mãe e bebê passam bem e confirmou que o novo integrante da família é um menininho. Fofura, né?

Mas o nome da criança gerou uma grande comoção na internet! Segundo informações do site norte-americano People, o filho do casal se chama X Æ A-12 Musk. É, isso mesmo: X Æ A-12 Musk!

Ainda não temos muitos detalhes sobre o significado deste nome - só muitas especulações! -, mas ficaremos de olho para esclarecermos isso para você. Combinado?