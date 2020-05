Museu da Ducati pode ser visitado online; veja imagens

Leo Alves

Do Rota de Férias



05/05/2020 | 12:18



Fundada em 1926, a Ducati é uma das marcas mais importantes da história das motos. Sediada em Bolonha, na Itália, a empresa produz modelos muito desejados pelos fãs do motociclismo, além de fazer parte de diversas competições, como a MotoGP.

Museu da Ducati: visitação online

Dentro de sua fábrica, que fica no distrito de Borno Panigale, a fabricante abriga um museu com alguns dos modelos mais emblemáticos da empresa. E o melhor de tudo é que é possível visitá-lo de maneira virtual. É possível navegar pelas salas por meio do Google Maps. Clique aqui para conhecer o acervo.

Motos históricas

Na galeria, veja algumas motos históricas que estão na coleção da Ducati.