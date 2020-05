Após diversas polêmicas, namorado da mãe de Neymar Jr. estaria em hotel de São Paulo para não expor relacionamento

05/05/2020 | 12:11



Depois de todas as polêmicas envolvendo o namoro de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., e Tiago Ramos, parece que Neymãe e Tiago estariam dispostos a tirar um pouco as luzes dos holofotes do relacionamento dos dois.

Isso mesmo! Segundo o jornal Extra, o namoro com o modelo de 23 anos de idade segue firme e forte, mas eles não querem mais exposição. Ainda segundo o veículo, o rapaz deixou sua terra natal, no interior da Paraíba, e voltou para São Paulo, onde está hospedado num hotel para dar continuidade ao romance.

Lembrando que a mãe de Neymar mora em Santos, no litoral paulista, e Tiago deixou o local no fim de abril, dias após eles anunciarem o namoro no Instagram e surgirem todas as polêmicas em torno do nome de Tiago, o que chegou a levantar suspeitas, até, de que eles teriam terminado. No entanto, o modelo apenas passou alguns dias com a família no Recife e também em Monteiro, na Paraíba, e mesmo com a pressão dos parentes devido às notícias envolvendo o passado do rapaz, Nadine não pensa em terminar o relacionamento.

Felicidades ao casal nessa nova etapa!