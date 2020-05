Morre Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs

05/05/2020 | 12:11



Morreu, na madrugada do dia 5 de maio, Ciro Pessoa, que foi um dos fundadores da banda de rock Titãs. Ele tinha 63 anos de idade.

A informação foi divulgada primeiro por Branco de Mello, baixista do grupo e amigo de Ciro. Por meio do Instagram ele escreveu o seguinte:

Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 pra fazermos uma banda de rock. E assim formamos os Titãs. Siga em paz, querido Ciro. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz?, disse, fazendo referência à canção Sonífera Ilha, sucesso dos Titãs que compôs ao lado de Ciro, Tony Bellotto e Marcelo Fromer.

A causa da morte não foi divulgada.