Faustão passa por procedimento no rosto para correção nas pálpebras

05/05/2020 | 12:10



No último fim de semana Faustão chamou a atenção na web ao comemorar 70 anos de idade, lembra? Mas não foi só isso que fez com que o apresentador do Domingão do Faustão, da Globo, ficasse sob as luzes dos holofotes, não. A aparência de Fausto Silva no comando do programa dominical também foi muito comentada pelos internautas. Isso porque o seu rosto parecia um pouco diferente.

Agora, no entanto, o jornalista Felipeh Campos parece esclarecer o que pode ter causado essa sensação. Segundo o profissional, Faustão teria passado por uma correção nas pálpebras e nas bolsas com o Dr. Pedro Albuquerque, cirurgião plástico de Silvio Santos, Hebe Camargo e outros vários apresentadores.

Ainda segundo Campos, além das pálpebras e das bolsas debaixo dos olhos, Faustão também teria feito preenchimento no popular bigode chinês. Aliás, se isso se confirmar, essa seria a primeira intervenção estética que o apresentador faz aos 70 anos.