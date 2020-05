Mesmo separados, Mayra Cardi revela que continua dormindo na mesma cama que Arthur Aguiar

05/05/2020 | 12:11



Mayra Cardi e Arthur Aguiar anunciaram recentemente a separação. Desde então, cada um abriu o jogo e a life coach afirma que não houve briga entre eles e que a amizade continua. Agora, ela conversou com o colunista Leo Dias, e deu mais detalhes sobre como está a situação e revelou que ambos continuam não só morando na mesma casa, como ainda dormindo na mesma cama:

- Estamos dormindo na mesma cama. Qual o problema? Ele me via até ontem pelada, eu não posso, do dia para noite, virar uma chave e passar a tratá-lo com indiferença. Você já esteve aqui em casa e sabe, Leo, minha cama é enorme e tem espaço suficiente para nós dois dormirmos separados.

Eita!

Ambos são papais de Sophia, nascida em outubro de 2018.