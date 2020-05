Meghan Markle e príncipe Harry estão de olho em mansão de 71 milhões de reais

05/05/2020 | 11:10



Eita! Após deixarem a família real, Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram para Los Angeles, nos Estados Unidos. Por lá, estão de olho em uma mansão e tanto que custa 13 milhões de dólares, ou seja, 71 milhões e 737 mil reais! E sabe quem seriam seus vizinhos? Tom Hanks e Ben Affleck!

A propriedade possui 12 mil metros quadrados e traz também um anexo para que Doria Ragland, mãe de Meghan, possa se mudar com eles! Ela ficaria não só mais perto da filha e do genro, como também do netinho, Archie Harrison.

A mansão possui seis quartos e seis banheiros. As cores são bem claras em todos os ambientes e há uma linda vista para o mar, além de piscina, cinema e muitos outros atrativos.

Uma fonte contou à agência The Grosby Group:

- Uma vez que a quarentena acabar, Harry e Meghan vão se mudar para sua nova casa - e eles querem que Doria seja inclusa nesses planos. Ela é extremamente independente e não quer ficar no espaço deles. Ela quer ter o seu próprio anexo da vovó. Meghan quer sua mãe por perto porque ela não confia em muitas pessoas.

Atualmente, a mansão pertence ao produtor de Velozes e Furiosos, Steve Chasman, que colocou a casa à venda em setembro de 2019.