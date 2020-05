Air France-KLM torna obrigatório o uso de máscaras em aviões

Redação

Do Rota de Férias



05/05/2020 | 10:18



As companhias aéreas Air France e a KLM, que realizam voos semanais para Paris e Amsterdã, respectivamente, partindo do Rio de Janeiro e São Paulo, solicitarão que seus clientes usem máscaras durante as viagens realizadas a partir de 11 de maio. A medida, em conformidade com as leis e regulamentos internacionais, – deve ser aplicada a bordo e durante o embarque.

Uso de máscaras em aviões

Em comunicado oficial, o grupo afirma que, desde o início do surto de covid-19, diversos processos de triagem e higiene foram implementados para proteger clientes e funcionários das companhias, a bordo e nos aeroportos. Dentre eles estão:

Uso obrigatório de máscaras para todos os membros da tripulação e agentes de solo em contato com os clientes. Até segunda ordem, as máscaras faciais permanecerão obrigatórias até 31 de agosto de 2020 em voos da KLM;

Modificação dos canais do atendimento em terra, com a implementação do distanciamento físico ao longo da jornada do cliente no aeroporto e a instalação de telas de proteção de acrílico nos aeroportos sempre que possível;

Implementação do distanciamento físico a bordo, sempre que possível. Na maioria dos voos, os fatores atuais de baixa ocupação possibilitam separar os clientes conforme necessário. Nos casos em que isso não for possível, exigir que todos os passageiros e tripulantes usem máscaras garante proteção adequada à saúde;

Reforço dos procedimentos diários de limpeza de aeronaves, com a desinfecção de todas as superfícies em contato com clientes, como apoios de braços, mesas e telas;

Introdução de um procedimento específico para as aeronaves de desinfecção periódicas por pulverização de um produto virucida aprovado, válido por 10 dias;

Adaptação do serviço de bordo para limitar a interação entre clientes e membros da tripulação. Em voos domésticos e voos curtos na Europa, os serviços de refeições e bebidas foram suspensos. Em voos de longa distância, o serviço de cabine é limitado e a preferência é dada aos produtos embalados individualmente.

Renovação do ar na cabine a cada 3 minutos.

Air France-KLM: voos entre Brasil e Europa

Apesar de ter reduzido a programação de voos global em até 95%, o grupo segue operando rotas estratégicas pelo mundo. Dentre eles estão os de Paris ao Rio de Janeiro (uma vez por semana) e São Paulo (três vezes por semana), da Air France, e de Amsterdã para São Paulo (dois voos semanais), da KLM.

No momento, os objetivos principais são a repatriação de cidadãos e o transporte de cargas essenciais. De acordo com o comunicado, as companhias seguem trabalhando com as autoridades para adaptar sua programação de voos em tempo real, em um cenário de evolução rápida.