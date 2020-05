Durante live, Katy Perry fala sobre chá de bebê da primeira filha: - Não sei se vou conseguir fazer

05/05/2020 | 10:10



O coronavírus têm adiados muitos planos, como comentou Katy Perry durante uma live no último fim de semana. A cantora fez uma transmissão ao vivo em seu Facebook na qual falou um pouco sobre o American Idol, programa do qual é uma das juradas, e respondeu a algumas perguntas dos fãs. Sempre bem humorada, Katy mostrou seu pet várias vezes, e ainda chegou a brincar que é seu noivo, Orlando Bloom, quem lava a louça. Durante o vídeo, ela comentou sobre como está lidando com a quarentena:

- Eu tive alguns dias bons, alguns dias ruins? Alguém mais chorou, tipo, duas ou três vezes por semana? Não sei, é que eu gosto muito de planejar, mas não tem como fazer isso no momento. Alguns dias você perde a perspectiva. Eu estava no banho, pensando: Você tem que ser grata, você tem que ser grata, não importa o que você está passando, você tem que ser grata. Eu sei que nesse momento há muitas pessoas passando por muita coisa agora.

Em determinado momento, uma internauta perguntou como era estar grávida durante a quarentena, e lamentou que teria que adiar seu casamento, que seria em junho. Katy disse algumas palavras de conforto, e falou sobre seus próprios planos adiados:

- Está tudo bem em sentir muitas coisas. Eu tive que reprogramar muitos planos. Quer dizer, não é como se todo mundo fizesse uma babymoon [espécie de lua de mel antes do nascimento do bebê] ou um chá de bebê, mas eu não tenho certeza se vou conseguir fazer qualquer uma dessas coisas. Só estou vivendo um dia de cada vez. Mas eu serei grata, quer dizer, eu sou grata agora, mas tem muita coisa acontecendo.

Outro dos planos da cantora que foi adiado por conta da epidemia do coronavírus foi seu casamento. Katy e Orlando tinham planos para se casar no Japão ainda este ano, e a cantora revelou que gostaria muito de casar ostentando sua barriga de grávida. Agora, a cerimônia só deve ocorrer em 2021.