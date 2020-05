Família processará policiais que divulgaram fotos do corpo morto de Flávio Migliaccio

05/05/2020 | 10:10



Flávio Migliaccio foi encontrado morto em seu sítio, aos 85 anos de idade. Agora, a família do ator contratou o advogado Sylvio Guerra para processar o Estado após dois policiais, que estiveram no local, fotografarem o corpo de Flávio e divulgarem essas imagens na internet.

Para a colunista Fábia Oliveira, Sylvio explicou o seguinte:

- Foram dois agentes do Estado, dois policiais militares, que divulgaram e o Marcelo [único filho de Flávio] está indignado com a situação. O pai dele foi um cara que passou a vida formando crianças ensinando respeito e amor. Esses policiais carregam a bandeira do Estado na camisa. Marcelo não quis ver o pai morto no quarto e não quis ver a foto. Vamos entrar nas áreas cível e criminal. Na criminal, está previsto no artigo 212 do Código Penal, que é vilipêndio de cadáver.

O advogado ainda afirma que buscará uma compensação pelos danos causados à imagem do ator:

- Ressaltamos que a fotografia foi feita dentro da propriedade privada do ator, que era uma pessoa de conhecimento público e notório, sem autorização e divulgada em mídias sociais. O filho de Flávio, Marcelo Migliaccio, doará todo o valor que eventualmente receberá em razão desta ação.

Marcelo, aliás, não teve ainda acesso à carta deixada pelo pai. O registro, em questão, tem duas páginas e ficou em posse da Polícia Militar, que pediu para que Marcelo fosse até a delegacia de Itaboraí para resgatar a carta, mas Marcelo teve que ficar quase o dia todo no IML [Instituto Médico Legal] de Alcântara para resolver as questões da liberação do corpo e do sepultamento, por isso ainda não teve acesso ao que o pai escreveu. A foto da carta que circula na web foi feita pela esposa do caseiro do sítio. Marcelo assegura que a carta é do pai, após ter reconhecido a letra dele.

Flávio foi encontrado morto, mas foi instaurado inquérito para a apurar as circunstâncias de sua morte e para confirmar se essa carta é mesmo do ator. Além disso, foi realizada uma perícia no local. A única pessoa que prestou depoimento para a polícia foi o caseiro que encontrou o corpo de Flávio.