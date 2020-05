Longa 'A Fera na Selva' é destaque do Canal Brasil

05/05/2020 | 07:19



Mais que um filme, trata-se de um verdadeiro óvni no cinema brasileiro. Baseado na obra do escritor Henry James, A Fera na Selva é o atraente programa do Canal Brasil nesta terça, 5, às 20h30.

A Fera na Selva foi peça com a dupla Paulo Betti e Eliane Giardini. Virou filme, realizado pelos dois, em parceria com o diretor de fotografia Lauro Escorel Filho. Grande fotógrafo - e diretor de Sonho sem Fim, sobre o pioneiro Eduardo Abelim -, Lauro possui o segredo das belas imagens, mas um pouco do estranhamento de A Fera vem do que parece a primazia do teatro - a força do texto e da interpretação.

Como ator, James com frequência buscou uma espécie de transcendência. É dele A Outra Volta do Parafuso, que deu origem ao clássico Os Inocentes, de Jack Clayton, que busca significados além da aparência das imagens. A Fera é sobre um homem que espera que algo extraordinário ocorra em sua vida. Paulo e Eliane também interpretam, ela como a mulher o segue nessa jornada.

O tempo passa, e parece não ocorrer nada, muito menos de extraordinário. O que está em discussão é o sentido da vida. Os atores e o fotógrafo talvez não tenham feito o grande filme que queriam, mas é enriquecedor, especialmente no aflitivo momento atual, participar do experimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.