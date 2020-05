São Caetano retoma medida de auxílio aos motoristas de van

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/05/2020 | 00:01



No dia em que o Diário publicou reportagem sobre a dificuldade de os motoristas de van escolares se manterem em meio aos cortes no rendimento causados pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de São Caetano anunciou que a Secretaria de Educação vai retomar o Auxílio-Transporte Escolar, interrompido por causa da quarentena.



Desta foram, as 1.500 famílias beneficiadas pelo programa já começaram a receber nos próximos dias correspondências com a informação do retorno do serviço.



Concedido pelo programa ProFamília, o auxílio oferece R$ 130 por mês, que são depositados na conta bancária do responsável pelo aluno, a exemplo do que já é feito com o Auxílio Uniforme Escolar. Com o valor, o munícipe contrata o transportador entre os prestadores de serviço particulares cadastrados pela Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana). Todos os meses, os motoristas enviam relatório à Secretaria de Educação informando o pagamento realizado pelas famílias. Caso os pais não tenham transferido o valor, o auxílio não é suspenso.



“O recadastramento foi realizado em janeiro deste ano, mas o processo (do pagamento mensal) foi interrompido devido às novas demandas criadas pela pandemia de coronavírus”, esclarece o secretário de Educação, Fabricio Coutinho. Os primeiros depósitos deverão ser feitos na conta-corrente dos pais ou responsáveis até o fim deste mês.



Mesmo com as aulas suspensas, os munícipes vão receber o benefício e encaminhar aos profissionais de transportes, o que vai gerar mais tranquilidade aos motoristas. “Os contratos com os transportadores são feitos pelo período de 12 meses. Assim, mesmo não havendo aula, eles devem receber – é o que ocorre, normalmente, no período de férias escolares. Portanto, o auxílio-transporte escolar será feito mesmo enquanto não houver aula presencial”, informou a Prefeitura, por meio de nota.