Grupo monta cestas para famílias carentes em Mauá

05/05/2020 | 00:01



Em Mauá existe espaço independente, na Avenida Portugal, 1.111, no Jardim Pilar, onde acontece um projeto chamado Hip Hop Educa, que normalmente, há quase cinco anos, serve para ensinar break a jovens de diversas faixas etárias, além de discutir bullying e racismo, por exemplo. A sugestão é contribuir para a inclusão social, educacional e cultural de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Mas agora, em momento de pandemia, o espaço capitaneado por Cesar Massotti, conhecido por B-Boy Suco, ao lado de Jonathan Almeida Alves, tem servido para angariar produtos para famílias carentes.



A ideia da casa é ajudar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no município neste momento tão difícil como o atual. “Estamos saindo em equipe de dez pessoas, em dupla, em alguns bairros de Mauá, com luvas e máscaras. Estamos batendo de porta em porta pedindo alguma colaboração com os moradores”, explica Massotti.



Além dos seis professores, saem às ruas quatro alunos para angariar doações. Segundo Massotti, é uma maneira de transformar os aprendizes em agentes multiplicadores de boas ações. “Eles ouvem os professores falando durante a abordagem nas casas”, explica.



As comunidades que serão beneficiadas são da Estrada do Carneiro, Jardim Kennedy e Jardim Hélida. A entrega começou sábado e, em um primeiro momento, 28 famílias e um total de 116 pessoas serão beneficiadas pela ação e vão receber cestas básicas e produtos de higiene.



Os números, por se tratar de ação independente, são expressivos. De feijão, já conseguiram 123 quilos; arroz, 160 quilos; macarrão, 160 quilos; açúcar, 116 quilos, entre vários outros produtos. “Hoje temos 50 cestas básicas montadas, 28 cestas prontas para entregar. Temos mais 122 que serão entregues para outras famílias cadastradas”, diz o responsável.



Quem quiser colaborar pode entregar os produtos às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, na sede do projeto. Mais informações por meio do Instagram (@hiphopeduca).