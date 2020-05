Nova reunião entre FPF e clubes termina sem definições

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/05/2020



Os 16 clubes participantes da Série A-1 do Campeonato Paulista – entre eles Santo André e Água Santa – realizaram ontem reunião por vídeo com a FPF (Federação Paulista de Futebol) para tratar do desfecho da competição, paralisada há um mês em razão da pandemia do novo coronavírus quando restavam duas rodadas para o fim da primeira fase. Entretanto, o encontro por teleconferência terminou sem grandes avanços com relação a datas para finalização do torneio. As novidades ficaram por conta dos testes que serão feitos nos atletas e serão custeados pela entidade gestora.



“O futebol paulista apenas voltará às atividades quando as autoridades de saúde estadual e municipais permitirem, preservando a integridade de todos os envolvidos na organização das partidas. Esta coesão e o compromisso com a saúde pública também se refletem no retorno aos treinos. Em comum acordo, todos os clubes decidiram voltar aos treinamentos em conjunto, na mesma data, que será acordada assim que houver a autorização por parte das autoridades de saúde”, publicou a FPF.



Sidney Riquetto, presidente do Ramalhão (que lidera o campeonato), e Paulo Korek, mandatário do Netuno, participaram da reunião virtual. “Seguimos aguardando (as definições)”, resumiu o dirigente andreense.