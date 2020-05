A função do jornalismo

Do Diário do Grande ABC



O STF (Supremo Tribunal Federal) formou na última sexta-feira maioria de votos para corrigir injustiça histórica contra homens gays. O plenário da mais alta Corte brasileira declarou inconstitucional norma da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que proibia homossexual do sexo masculino de doar sangue. Além de restabelecer o texto constitucional, que veta qualquer tipo de discriminação, a decisão vai reforçar os estoques dos hemocentros, que passam por crise de desabastecimento em época da pandemia do novo coronavírus. Por ter sido o primeiro grande veículo de comunicação a denunciar o caso, o Diário celebra a sentença.

Com a manchete ‘Aos olhos da Saúde, sangue dos homossexuais é impuro’, publicada em 13 de maio de 2011, há quase nove anos, portanto, este jornal chamava a atenção para o absurdo que vigorava no Brasil. Baseado na premissa – falsa e preconceituosa, diga-se – de que homens que fazem sexo com outro homem são promíscuos e, por isso, mais sujeitos a contrair doenças contagiosas, como a Aids, o Ministério da Saúde proibia aos bancos de sangue que aceitassem doações de cidadãos que se encaixassem neste perfil.

Naquela edição, este mesmo espaço classificava a norma da Anvisa de hipócrita e defendia a revisão das regras de doação de sangue. “Enquanto as pessoas forem divididas por rótulos, a discriminação irá sempre superar a aceitação e o respeito”, dizia trecho do Editorial, sob o oportuno título de “Preconceito na veia”. A publicação da reportagem teve ampla repercussão. Pouco tempo depois, a batalha foi encampada pelo PSB, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade ora julgada.

A decisão chega no momento em que os veículos de comunicação se encontram sob ataque. As raízes do ódio à mídia estão fincadas no mesmo terreno pantanoso em que nasceu a norma que proíbe homens gays de doarem sangue. A vitória obtida no STF expõe uma das razões pelas quais o exercício do jornalismo é alvo constante dos donos do poder: quando bem exercido, ele é capaz de mudar a história.