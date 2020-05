Câmara de Ribeirão convoca sessão para votar contas de Saulo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/05/2020



A Câmara de Ribeirão Pires, presidida por Rato Teixeira (PTB), convocou sessão extraordinária para amanhã, às 14h, com objetivo de votar as contas do ex-prefeito Saulo Benevides (Avante).

A contabilidade de 2016, último ano de Saulo à frente da Prefeitura, foi reprovada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) por gastos com pessoal acima dos limites legais, alto deficit orçamentário e pagamento insuficiente com precatórios. O ex-prefeito perdeu todos os recursos na Corte, ficando nas mãos dos vereadores de Ribeirão

A convocação da sessão causou estranheza entre os vereadores, em especial da base de oposição ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB). Porque, desde decretada a quarentena para combate ao novo coronavírus, os parlamentares de Ribeirão estão sem realizar sessão, seja presencialmente ou on-line. E, além disso, a casa já havia rejeitado duas outras contas de Saulo: as de 2014 e de 2015 – assim, o político pode ficar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.

Saulo tem garantido que não participará das eleições como candidato. Sua intenção é a de viabilizar a candidatura de Lair Moura (Avante) à Prefeitura. Entretanto, cresce especulação sobre uma parceria entre Lair e Kiko, o que faria Saulo, indiretamente, estar politicamente ao lado do atual prefeito – Saulo nega qualquer chance dessa aproximação.

Outros dois textos estão na pauta de votação. O primeiro é assinatura de termo de cooperação entre a Secretaria de Educação do município com as APMs (Associações e Pais e Mestres) da cidade. O segundo, adequações orçamentárias devido a remanejamentos financeiros para o combate ao novo coronavírus.