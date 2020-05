Clubes decidem pelo cancelamento da temporada 2019/2020 do NBB

04/05/2020 | 19:29



A temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) está encerrada. Em assembleia geral realizada via videoconferência nesta segunda-feira, os clubes decidiram de forma unânime pelo cancelamento do torneio, sem apontar um campeão, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Mesmo contando com um projeto que poderia viabilizar o retorno da competição nos próximos meses, os times não tiveram segurança em relação ao controle da pandemia no Brasil e o aspecto da saúde dos profissionais envolvidos foi determinante na decisão. A crise econômica mundial também contribuiu para que o NBB fosse cancelado.

"Nós fomos até o estouro do cronômetro. Ouvimos todos os personagens que fazem do NBB uma das competições mais admiradas do Brasil. Sentamos semanalmente com todos os clubes, atletas, técnicos, árbitros, patrocinadores, parceiros de mídia, e criamos um projeto para retomar a competição. É triste ter que encerrar a temporada e não queríamos isso, mas saímos dessa experiência convictos que fizemos tudo o que foi possível", afirmou o presidente interino da Liga Nacional de Basquete (LNB), Nilo Guimarães.

A LNB informou que nas últimas duas semanas os clubes avaliaram o projeto realizado pela equipe multidisciplinar, que foi formada para buscar algumas alternativas para retomar o NBB. O material continha um estudo de todos os procedimentos médicos necessários e recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além da avaliação financeira, estrutural e de logística para execução dos jogos de playoffs.

Dividido em três fases, o projeto incluía as avaliações físicas dos atletas na volta aos treinos, todo o período de treinamento e o recomeço da competição. Esse processo era previsto para durar cerca de 40 dias. A testagem de todos os profissionais envolvidos na retomada do NBB também estava no projeto em diversas etapas da programação, com um total de 2 mil testes.

"Se nós vivêssemos num país que estivesse mais avançado em relação à pandemia, poderíamos cravar hoje o retorno do NBB. O relatório realizado pela equipe multidisciplinar foi muito bem preparado e teria viabilidade para execução. Porém, nesse momento, o Brasil ainda não apresentou evoluções e não é possível seguir com o processo agora", afirmou Diego Gadelha, diretor médico da Unifacisa e integrante da equipe multidisciplinar.

Outra informação importante definida pelos clubes na assembleia geral é que a classificação final da fase regular da temporada 2019/2020 do NBB será mantida para definir apenas quais equipes irão representar o Brasil nas competições internacionais na próxima temporada. Tanto a Champions League Américas quanto a Liga Sul-Americana ainda não definiram seus regulamentos para a definição oficial de quantos times brasileiros serão convidados para cada disputa.

"Infelizmente, o momento atual não é favorável a uma possível volta. Hoje, não temos certeza de segurança aos atletas, técnicos, árbitros e funcionários da liga para poderem trabalhar com tranquilidade", afirmou Guilherme Teichmann, pivô do Corinthians e presidente da Associação de Atletas Profissionais de Basquete. "Não conseguimos voltar agora, mas temos certeza de que, juntos e com essa conversa aberta entre todas as frentes, vamos superar esse momento e voltar para as quadras quando for possível", completou.