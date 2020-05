Obituário - 4 de maio

Ademir Medici



04/05/2020 | 18:16



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 29 de abril

Luís Vandir Osti, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo (SP). Funileiro. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 1º de maio

Joaomar Gouveia Serra, 58. Natural de São José do Ribamar (MA). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 1º de maio no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 2 de maio

Eny de Araujo Siqueira, 90. Natural de Jacareí (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 2, Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.

Francisco Infante, 85. Natural de Matão (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Ribeiro dos Santos, 84. Natural de Maria da Fé (MG). Residia no bairro Guaianazes, em São Paulo (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério do Lajeado, em São Paulo (SP).

Carlos dos Santos, 80. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 2. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Maria Jacinta de Faria, 79. Natural de Naque (MG). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Norberto Aureliano, 78. Natural de Taubaté (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel da Silva Nascimento, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jair Cassolari, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria da Luz Ribeiro, 69. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Vlademir Aparecido Piccoli, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Comerciante. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cícero Soares de Lima, 48. Natural de Saloá (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amarildo Fogaça de Almeida, 47. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Tesoureiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderleia Moreira de Carvalho, 43. Natural de Terra Roxa (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 3 de maio

Sebastiana Julia Inês, 92. Natural de Perdões (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florêncio Sanches, 90. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Arturo Bruno, 89. Natural da Itália. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).

Laudelina Kirsten Patrucci, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alípio Fialho Farcia, 87. Natural de Ipanema (MG). Residia ma Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isaltina Maria Alves, 85. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliezer Ferreira, 83. Natural de Canhoba (CE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Vida Suatto, 81. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mitsuko Saito, 81. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Esmael José da Silva, 76. Natural de Tanhaçu (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Barbosa de Sousa, 70. Natural de Camocim de São Felix (PE). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Eletício Sousa de Oliveira, 67. Natural da Massaranduba (PB). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Romano da Silva, 65. Natural de Taguaí (SP). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Gilvan José da Silva, 63. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adevaldo Pereira de Oliveira, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Técnico em segurança do trabalho. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Muniz, 54. Natural de Maringá (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria Canteiro, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Contadora. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Celso Luiz Lentini, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Funcionário público federal. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Paulo Rogério Tarsitano, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.



M A U Á

João Cassiano dos Santos, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Márcio Messias de Souza, 43. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Ajudante. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.