Após cirurgia no pulmão, Raul Gil encontra-se estável, consciente e respirando sem uso de aparelhos

04/05/2020 | 17:11



Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e está sem previsão de alta. O apresentador recentemente sofreu uma queda em sua casa, no domingo de Páscoa, e estava com sangue em seus pulmões. Agora, a assessoria de imprensa do hospital se pronunciou na tarde dessa segunda-feira, dia 4, para atualizar sobre o estado de saúde de Raul:

O paciente Raul Gil foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na sexta-feira, dia 1º de maio, quando foi submetido a uma cirurgia de para uma correção de hemotórax. O procedimento ocorreu sem complicações. O paciente encontra-se estável, consciente e respirando sem uso de aparelhos. Permanece em observação na UTI com evolução satisfatória e está recebendo visitas.

O comunicado foi assinado pelos médicos Sérgio Felizola e Miguel Cendoroglo.