Vingança? Gabi Martins diz que ficaria com o ex-namorado de Boca Rosa, Diogo Melim

04/05/2020 | 17:10



Gabi Martins causou polêmica durante um vídeo do youtuber Matheus Mazzafera! A cantora participou do quadro Pego, Penso ou Passo, onde deveria responder se ficaria ou não com certos famosos, e foi surpreendida quando o nome de Diogo Melim surgiu no jogo. Caso você não saiba, Diogo é ex-namorado de Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Foi ela que, durante o BBB20, disse que queria beijar Guilherme Napolitano, que estava se envolvendo com Gabi dentro do reality. Além disso, na época, ela também namorava Diogo. Eita!

Depois de ouvir o nome de Melim, Gabi começou a rir sem parar. Mazzafera, então, provocou, dizendo que chumbo trocado não dói. A artista rendeu-se e disse que pegaria sim o cantor, acrescentando:

- Eu acho ele gato.

Em outro vídeo, Gabi admitiu que não gostou da relação de Boca Rosa e Guilherme no Big Brother Brasil 20:

- Eu ficava muito confusa. Não sabia se era coisa da minha cabeça, se estava realmente acontecendo... E também tinha ficado um pouco triste com a situação. Mas acho que se fosse para acontecer, iria acontecer. Eu tinha que passar por aquilo. [...] Dos vídeos que eu vi, eu acho que passou dos limites. Eu não faria isso com uma pessoa que eu estivesse ficando.