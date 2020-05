15 sugestões de presentes tecnológicos para o Dia das Mães

Essential Air, da Multilaser – Um difusor de aromas que dispersa água e óleos essenciais pela casa. Possui as funções de umidificar e aromatizar ambientes por até 2,5 horas. Pode ser um ótimo aliado para as mamães que estão aproveitando a quarentena para meditar ou fazer yoga. Preço sugerido: R$ 110. | Crédito: Divulgação/Multilaser

Saiba mais sobre o difusor de aromas da Multilaser em https://bit.ly/2yfjATZ. | Crédito: Divulgação/Multilaser

Espelho Confia e Vai, da Imaginarium – Uma boa dica para as mamães mais vaidosas. Além de contar com LED para uma produção caprichada – mesmo que seja para ficar em casa –, o produto funciona com comandos de voz. É possível pedir para acender ou desligar as luzes e controlar sua intensidade. Acompanha dois modelitos: um pequeno com aumento e o grande normal. Preço sugerido: R$ 200. | Crédito: Divulgação/Imaginarium

Saiba mais sobre o espelho da Imaginarium em https://bit.ly/2yUPsxi. | Crédito: Divulgação/Imaginarium

SoundCore Mini 2, da Anker – Uma caixa de som pequenina, mas com áudio potente, que tem tudo para agitar a quarentena da sua mãe. Funciona com conexão Bluetooth (compatível com Android e iOS) e é bem simples de usar, tendo todos os botões de comando à mão. É à prova d’água. Preço sugerido: R$ 255. | Crédito: Divulgação/Anker

Saiba mais sobre a caixa de som da Anker em http://bit.ly/37HrQsm. | Crédito: Divulgação/Anker

Kindle (10ª Geração), da Amazon – Boa opção para as mães que adoram ler, este eReader tem tela de 6 polegadas, design fino e 4 GB de armazenamento interno. Conta ainda com adaptação de brilho e bateria que dura três semanas – no mínimo. Preço sugerido: R$ 299. | Crédito: Divulgação/Amazon

Saiba mais sobre o eReader da Amazon em https://amzn.to/2xqN9Sm. | Crédito: Divulgação/Amazon

Mini Me, da Dolce Gusto – Esta dica vai para as mães que não dispensam um café, seja logo ao acordar, seja depois do almoço. Com essa cafeteira é possível preparar diferentes tipos de bebidas, como cappuccino e o clássico ristretto. Tem design compacto e faz até quatro drinks de 200ml cada sem ter que adicionar água. Pode ser encontrada em três cores. Preço sugerido: R$ 300. | Crédito: Divulgação/Dolce Gusto

Saiba mais sobre a cafeteira da Dolce Gusto em https://bit.ly/2yhylWm. | Crédito: Divulgação/ Dolce Gusto

LUNA Fofo, da Foreo – Dica de presente que vai para as mães que não dispensam o skincare. Esta escova inteligente funciona em conjunto com um aplicativo para celular, que faz a análise do rosto e elabora a rotina ideal para deixar a pele mais hidratada. Funciona com duas pilhas AAA, que prometem autonomia por 400 usos. Pode ser encontrada em sete cores. Preço sugerido: R$ 499. | Crédito: Divulgação/Foreo

Saiba mais sobre a escova sônica da Foreo em https://bit.ly/2KNtBuq. | Crédito: Divulgação/Foreo

Echo Show 5, da Amazon – A assistente virtual da Amazon com conteúdo em imagem e som para interagir com sua mãe. A tela de 5,5 polegadas está pronta para ajudá-la a organizar o dia, proporcionar diversão e conectar aos amigos e familiares. Tudo com comandos de voz. Preço sugerido: R$ 499. | Crédito: Divulgação/Amazon

Saiba mais sobre a assistente virtual da Amazon em https://amzn.to/2Wg0tRE. | Crédito: Divulgação/Amazon

TUNE 600BTNC, da JBL – Uma boa pedida para as mães que estão em home office. Este headphone tem conexão Bluetooth, que acaba com a bagunça de fios na bancada de trabalho, e tecnologia Noise Cancelling, que cancela ruídos externos e permite uma maior concentração. Promete autonomia de 12 horas. Está disponível nas cores preto e branco. Preço sugerido: R$ 599. | Crédito: Divulgação/JBL

Saiba mais sobre o headphone da JBL em https://bit.ly/2VQiwir. | Crédito: Divulgação/JBL

Aspirador Robô PAS07P, da Philco – Chega de fazer sua mãe perder tempo para deixar a casa em ordem. Este robozinho varre, aspira e limpa, além de entrar com facilidade debaixo de móveis. Inteligente, desvia de objetos pelo caminho e tem quatro funções de limpeza. Funciona a bateria, com autonomia de até 1 hora. Preço sugerido: R$ 640. | Crédito: Divulgação/Phlico

Saiba mais sobre o aspirador robô da Phlico em https://bit.ly/2VTeXs2. | Crédito: Divulgação/Philco

Vitrola Treasure, da Echo Vintage – As mães que adoram lembrar os “velhos tempos” vão curtir este presente. A vitrola portátil tem o formato de um mini-baú e vem com alto-falantes embutidos. Assim, tudo o que você precisa fazer é conectá-la à tomada e colocar o LP para tocar. Possui adaptador para três tipos de velocidades (33.3, 45 e 78 RPM) e pode ser encontrado com a tampa nas cores rosa, laranja e azul. Preço sugerido: R$ 659. | Crédito: Divulgação

Saiba mais sobre a vitrola da Echo Vintage em http://bit.ly/2PQDfOq. | Crédito: Divulgação

BeatsX, da Beats by Dr. Dre – É o presente ideal para a mãe que está trabalhando de home office e não pode perder as ligações de trabalho, seja na frente do computador, seja andando pela casa. O fone de ouvido é leve e flexível, tem bateria de até 8 horas e permite atender chamadas usando a Siri, a assistente virtual da Apple. Está disponível nas cores preto, vermelho e prata mate. Preço sugerido: R$ 829. | Crédito: Divulgação/Beats

Saiba mais sobre o fone de ouvido da Beats em https://beats.is/35hIUoy. | Crédito: Divulgação/Beats

Instax Square SQ20, da Fujifilm – Esta câmera mistura funções analógicas e digitais. Sua mãe continua a revelar as capturas na hora, mas tem a possibilidade de editá-las antes de imprimir. Ela tem 10 filtros com diferentes cores e saturação, além de ajustes de brilho e intensidade da luz. Quem adora registrar cada momento ainda pode fazer uma montagem e imprimir várias imagens em um único papel. Preço sugerido: R$ 999. | Crédito: Divulgação/Fujifilm

Saiba mais sobre a câmera da Fujifilm em http://bit.ly/2H592Yb. | Crédito: Divulgação/Fujifilm

Moto G8 Power Lite, da Motorola – O maior diferencial deste smartphone é o conjunto de câmera tripla. As mamães poderão registrar momentos com a principal de 16 megapixels, além de contar com uma lente macro e outra com sensor de profundidade. O aparelho tem 6,5 polegadas, 4 GB de RAM e mais 64 GB de memória interna. Está disponível em duas cores de azul: navy e aqua. Preço sugerido: R$ 1.399. | Crédito: Divulgação/Motorola

Saiba mais sobre o celular da Motorola em https://bit.ly/3aM33UU. | Crédito: Divulgação/Motorola

Android TV LED SEMP S5300, da SEMP – Esta smart TV de 43 polegadas vem com sistema operacional Android TV e Google Assistente totalmente em português, que prometem trazer uma experiência para lá de tecnológica para as mamães. O aparelho possui, ainda, conexão Wi-Fi, Bluetooth, duas portas HDMI 1.4 e uma USB 2.0. Preço sugerido: R$ 1.829. | Crédito: Divulgação/SEMP

Saiba mais sobre a smart TV da SEMP em https://bit.ly/2VR5Wja. | Crédito: Divulgação/SEMP

VAIO FE14, da VAIO – Ultracompacto e com bordas finas, este notebook tem tela de 14 polegadas. Pode ser encontrado em duas opções de memória RAM (4 GB e 8 GB) e três modelos de processador (Intel Core i3 de 8ª geração e Intel Core i5 ou Intel Core i7 de 10ª geração). Vale ainda destacar um diferencial interessante: a porta USB energizada permite carregar dispositivos eletrônicos, mesmo com o laptop desligado e sem carregador. Preço sugerido: a partir de R$ 2.700. | Crédito: Divulgação/VAIO

Saiba mais sobre o notebook da VAIO em https://bit.ly/2yTIngu. | Crédito: Divulgação/VAIO