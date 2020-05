Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia lança portal sobre covid-19

04/05/2020 | 16:33



A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) lança um portal voltado especialmente para pessoas com câncer tirarem dúvidas sobre a covid-19 e assuntos relacionados especificamente ao tratamento dessa doença durante a pandemia do novo coronavírus.

O site S.O.S Coronavírus tem como o objetivo de explicar, de forma simples e direta, muitas das dúvidas que chegam diariamente aos canais de comunicação da entidade.

Muitos pacientes questionam sobre os sintomas da covid-19, como deve ser a prevenção, as mudanças no tratamento do câncer no decorrer da pandemia e o que o paciente deve fazer se contrair a doença. O portal também aborda questões como os direitos de quem precisa se afastar do trabalho, aspectos emocionais, alimentação e imunidade, além das dúvidas sobre a vacinação e doação de sangue.

"A pandemia do coronavírus gera um impacto direto no sistema de saúde do Brasil. Sabemos que as dificuldades são muitas, e que inúmeras pessoas estão sofrendo com os sintomas e agravamento da covid-19. Todas merecem ser tratadas e, por isso, todo cuidado é necessário para que não falte respiradores, leitos, insumos, medicamentos", afirma a presidente da Abrale, Merula Steagall.

Diante da ameaça de mais de 625 mil novos casos de câncer no Brasil neste ano, Steagall alerta: "Diagnosticar a doença logo início continua sendo essencial. Tratar a doença, também. E durante o coronavírus, como fica este paciente? O câncer não espera. E com a nossa campanha, queremos alertar não só o paciente, mas também o sistema público e privado de saúde sobre isso", ressalta.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), pacientes com tumores de sangue, como linfomas, leucemias e mieloma múltiplo podem ser mais vulneráveis ao novo coronavírus, devido ao tratamento que deixa a imunidade baixa. Nem todos os pacientes com câncer estão imunossuprimidos, mas ainda assim é fundamental tomar todos os cuidados para evitar a infecção.