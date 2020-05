Ator Flávio Migliaccio teria deixado carta aos familiares antes de morrer

04/05/2020 | 16:10



Flávio Migliaccio foi encontrado morto na manhã dessa segunda-feira, dia 4, aos 85 anos de idade. O ator estava em um sítio que mantinha desde a década de 1970, na Serra do Sambê, em Rio Bonito. Ele foi encontrado em seu quarto por seu caseiro, Nelson Soares da Silva.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, um boletim de ocorrência foi feito pela quarta companhia do 35º Batalhão da Polícia Militar.

Flávio ainda teria deixado uma carta aos seus familiares em que diz o seguinte:

Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem bem das crianças de hoje!

Por enquanto não há maiores informações sobre o caso e, desde o triste anúncio, diversos famosos se manifestaram.