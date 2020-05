Após separação, Whindersson Nunes faz desabafo sobre relação com Luísa Sonza

04/05/2020 | 16:10



Whindersson Nunes e Luísa Sonza não estão mais juntos. No dia 29 de abril, o ex-casal anunciou a separação através de um longo e emocionante texto publicado nas redes sociais. Apesar de permanecerem discretos sobre o assunto, o humorista aproveitou uma publicação no Instagram para defender a sua história com a cantora. Primeiro, Whindersson compartilhou o seguinte texto em seus Stories:

Parem de romantizar o divórcio! Muito influenciado pelo marketing, felicidade acima de tudo! Eu li o texto que a @luisasonza e o @whinderssonnunes postaram. Lindo, né? Mas um casamento não vive só de amor! É preciso abrir mão! Não case se você não estiver disposto a perder. No casamento, quanto mais você perde, mais você ganha!

Nas publicações posteriores, o comediante rebate esse comentário e elogia bastante a ex-esposa:

Não existe isso de quanto mais perde, mais ganha. Isso é coisa de quem usa a fé para sofrer. Eu não uso a fé para sofrer, eu uso a fé como Jesus disse para usar, ajudar seus irmãos próximos. Amar ao próximo como a ti mesmo, e eu me amo muito. Se eu me amo, e devo amar meu próximo como a mim mesmo, como posso deixar de amar a pessoa que não é mais a minha esposa? Não faz sentido, nem para mim, e acredito que nem para Jesus. Eu não preciso aguentar nada, e nem a pessoa precisa aguentar nada e sofrer aí, chorando. Eu não vivo em 1820, eu vivo em 2020. É super possível imergir de cabeça no mundo de quem você ama e ver até onde isso dá, e não significa que temos que competir. Só me trouxe alegria e pessoas boas para a minha vida, aprendi 20 anos em quatro. Incrível, só lamento para você que aguenta m***a porque Deus quer. EU NÃO ACREDITO NISSO AÍ. E volto a dizer: Se você PRECISA se separar, se separe. Se você NÃO PRECISA, não se separe. Ame sua família, seja sincero e cuide do seu tesouro. Porque eu, meu amigo... Não tente adivinhar minha vida, não, que vai ficar para trás.

