04/05/2020 | 15:09



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou reunião de líderes na terça-feira, 5, para definir a pauta de votações da Casa do mês de maio. A videoconferência está agendada para as 10 horas.

Os senadores devem selecionar vinte propostas relacionadas à pandemia do novo coronavírus para serem discutidas nas próximas semanas.

Até o momento, mais de 250 propostas sobre o tema foram apresentadas.