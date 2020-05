04/05/2020 | 14:44



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a pandemia de coronavírus para justificar a necessidade de se construir um muro na fronteira do país com o México. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o republicano afirmou que o país vizinho tem "problemas muito grandes com a Covid-19" e que, por isso, a Califórnia não quer mais imigrantes vindos do sul. "Eles têm muita sorte de que sou seu presidente. A fronteira está muito segura e o muro está sendo construído de forma rápida", escreveu.