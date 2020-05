Doria torna obrigatório uso de máscara em todo o Estado

04/05/2020 | 14:32



Um decreto que será publicado nesta terça-feira, 5, tornará obrigatório o uso de máscaras por todos os cidadãos que saírem às ruas do Estado de São Paulo, segundo informou nesta segunda, 4, o governador João Doria (PSDB). A medida vai valer a partir do dia 7.

A punição pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo de cada uma das 645 prefeituras do Estado, que vão determinar, em cada município, como fiscalizar e punir ao descumprimento das regras. As cidades terão de editar decretos complementares.

Nesta domingo, 3, a taxa de isolamento do Estado ficou em 59%, abaixo ainda da meta de 70% prevista pelo governo para retardar de forma satisfatória a disseminação do coronavírus. Até o domingo, 87,1% dos leitos de Unidades de Terapia Intensivaf (UTIs) da Grande São Paulo estavam ocupados.

Doria voltou a afirmar que as cidades com isolamento abaixo dos 50% não terão nenhum tipo de abertura após do dia 10, como ele já prometeu.

A obrigação em se usar máscaras começou a valer nesta segunda-feira para o transporte público na capital, além de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. No caso dos ônibus da capital, há multa de R$ 3 mil às empresas de ônibus a cada coletivo flagrado transportando passageiros sem a proteção.