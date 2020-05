Após fala polêmica sobre filha de Thaeme, Eduardo Costa chora, pede desculpas e diz que vai parar de cantar

04/05/2020 | 14:10



Na noite da última sexta-feira, dia 1º, Eduardo Costa e Leonardo realizaram juntos uma live para ajudar a arrecadar doações. Em determinado momento, porém, Eduardo fez um comentário bem polêmico e usou Liz, a filha da cantora Thaeme, como exemplo:

- Ô Thaeme, fiquei sabendo que você foi mãe, me chama para ver esse menino. Sou louco para ver menino bonito. Porque a gente quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre. Me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de t*****a e lembro do seu menino bonito, completou o cantor.

Leonardo, chocado, reagiu na mesma hora:

- Gente do céu!

Com a repercussão negativa, o affair de Antonia Fontenelle fez uma live em seu Instagram na noite do último domingo, dia 3, e ficou revoltado. O cantor, chorando, quis se justificar afirmando que trata-se de uma brincadeira, para que, pensando em uma criança bonita, faça um filho tão bonito quanto. Além disso, deu a entender que encerraria a sua carreira como músico:

- Esse mundo tá perdido mesmo. Eu tô muito triste. O quanto bateram em mim... mas quando tiraram o foco de uma ajuda que nós fomos fazer. Eu tô muito triste. Eu quero parar a minha carreira, quero sim. Eu não sei se eu vou voltar a cantar, se eu não vou. Quero dar um tempo, sabe. Eu não sei se eu vou voltar a cantar. Como eu disse, eu tenho outros negócios, eu não dependo da música pra viver há muitos anos. Há muitos anos eu tenho outros negócios e eu jamais queria chegar nesse contexto, sabe. De querer parar. Mas as pessoas não estão nem aí para a minha música.

Ele ainda continua e pede desculpas para Thaeme:

- Eu fui fazer uma brincadeira ridícula. Deus sabe a brincadeira que eu fiz. Eu já fiz essa brincadeira um milhão de vezes com amigos. Pegaram isso e ninguém tá nem aí para as crianças que estão morrendo agora com câncer. Se a Thaeme estiver me vendo, por favor, Thaeme, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas. Quero pedir perdão pra Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família.

Thaeme, por sua vez, se pronunciou por meio do Stories dizendo o seguinte:

Oi, gente! Pra todos que estão me escrevendo a respeito do Eduardo, já nos falamos pelo telefone e está tudo certo e resolvido, ok?!