Ator de Matrix e Família Soprano se recupera em casa após ser atropelado e sofrer grave lesão na cabeça

04/05/2020 | 14:10



Joe Pantoliano, que atuou em filmes como Matrix, Os Bad Boys e Amnésia, além das séries Família Soprano e Sense8, passou por um susto recentemente. Segundo informações do site TMZ, Joe caminhava com sua família no último sábado, dia 2, quando foi atropelado por um carro. O acidente foi no próprio bairro onde o ator mora em Connecticut, New England, nos Estados Unidos. A família do astro contou que Joe foi atingido por um Porsche, que havia sido atingido por um outro veículo anteriormente.

O impacto teria feito Joe voar poucos metros e cair em uma cerca de madeira. Ele sofreu um corte na cabeça, além de ferimentos na perna esquerda e no ombro. Felizmente, o ator foi rapidamente levado ao hospital, onde recebeu os tratamentos adequados e realizou uma série de exames.

A família publicou fotos de Joe após o acidente e anunciou que o astro já está em casa se recuperando.

Joey está em casa de recuperando. Ele teve uma grava lesão na cabeça e trauma na região do peito. Ele tirará um tempo das redes sociais até se recuperar. Obrigado por todas as mensagens e vibes positivas. Continue com elas! Nós iremos ler para ele para que ele se recupere melhor!

Ainda bem que tudo não passou de um susto, não é?