Atriz Daisy Lucidi está internada com coronavírus e respira por aparelhos

04/05/2020 | 13:11



Daisy Lucidi, de 90 anos de idade, está internada em um hospital do Rio de Janeiro por conta do novo coronavírus e está respirando com a ajuda de aparelhos. A triste notícia foi divulgada pelo neto da atriz, Cau Mendes, por meio de seu Facebook, no dia 2 de maio:

Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid-19. No momento ela se encontra em estado grave, mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!

Amigos e familiares mandaram boas vibrações e comentaram na postagem:

Daisy, que é radialista, tem também uma carreira como atriz, tendo atuado em novelas como Paraíso Tropical, Passione, Babilônia, Geração Brasil e Tapas & Beijos. Além disso, já ocupou cargos como vereadora e deputada estadual do Rio de Janeiro.