Scarlett Johansson, Margot Robbie e outras artistas se enfrentam em briga virtual

04/05/2020 | 13:11



Uma brincadeira inesperada e até mesmo estranha agitou a quarentena de algumas atrizes e dublês. Inspirada por uma corrente de vídeos de maquiagem no Tik Tok, Zöe Bell convidou as amigas para uma briga virtual, com direito a socos, chutes, cabeçadas, cosquinhas e fogo - além de algumas referências!

No começo do vídeo, a atriz de Era uma vez em? Hollywood fala que está entediada durante a quarentena e que gostaria de poder se divertir com elas. Dizendo ter encontrado uma solução, Zöe corre em direção a câmera e dá um chute, iniciando uma sequência de agressões virtuais entre nomes como Florence Pugh, Scarlett Johansson, Rosario Dawson, Margot Robbie, além de estrelas mirins como Julia Butters e Lilly Aspell.

Ao final da compilação, Zöe afirma ter amado a brincadeira e pergunta quem quer ser o próximo a brincar. Logo em seguida, KT Tunstall aparece no banheiro com seu violão, e afirma que é bom ocorrer outro desafio na próxima semana, se não? ela agride a câmera com o instrumento!

A sequência, colocada pela própria Zöe em seu canal do Youtube e intitulado como Boss Bitch Fight Challenge, contou com 38 artistas e foi postada no dia primeiro de maio, chegando a quase um milhão de visualizações em apenas três dias.