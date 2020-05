Ex-musa da Unidos do Peruche revela que conversava com Arthur Aguiar antes dele se separar

04/05/2020 | 13:10



Eita! O fim do casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi continua dando o que falar na internet! Em live no Instagram, Raissa Barbosa, que é ex-musa da Unidos do Peruche, disse que teria trocado algumas mensagens com Arthur enquanto ele era casado com Mayra.

- Eu não conversei com ele. Ele que veio falar comigo. Ele que veio dar em cima de mim. Eu acho ele bonito,o que tem? Mas não fiquei com ele, não levamos adiante, disse ela para o influencer Acreana, que a questionou sobre o envolvimento com Arthur, afirmando que eles conversavam e a musa até mandava fotos íntimas para ele.

Diante da repercussão do assunto, Raissa se pronunciou em seu perfil na rede social. Ela disse que foi conversar com Acreana para resolver alguns atritos do passado e acabou surpreendida com os questionamentos.

Eu entrei naquela live para tentar resolver um problema do passado. E a pessoa se aproveita de uma situação para jogar coisas que não tinham nada a ver. Não fiquei com ninguém., disse.

Já Mayra Cardi usou o Instagram para falar sobre a separação, frisando que não teve nenhuma briga com Arthur.

- Gente, queria agradecer um monte de mensagem que a gente está recebendo. Mensagem não só no celular, mas no Instagram. Mas também eu tô vindo para fazer uma reflexão do como eu tô chocada com o mundo de merda que a gente tá vivendo. Whindersson e a Lúisa se separaram recentemente e a quantidade de comentários bizarros, maldosos, que existem! Que pena, cada um dá o que tem. Que pena que essas pessoas são tão pobres de espírito e sentimentos bons. Uma das coisas que eu tenho visto bastante é umas piadinhas: os casais não estão se suportanto na quarentena. Não tem absolutamente nada a ver com a quarenten e não se suportar. Acho que meu vídeo deixa bem claro isso, que a gente se dá super bem e, como vocês podem ver, ele está exatamente aqui. A gente não tem dificuldade nenhuma, não houve briga em nenhum momento. É uma grande pena que as pessoas tenham essa mentalidade de que pra separar tem que haver briga. Eu acho que as pessoas não ouviram o que eu falei sobre o amor, sobre o respeito, querer bem, sobre continuar amando, permanecer com aquela pessoa no coração, empatia e tanta coisa muito além. É uma pena que a gente está vivendo esse mundo em que as pessoas são dignas de pena. Para completar, fico muito triste quando vejo qualquer término, como fiquei muito triste com o da Luísa e do Whindersson. Acho importante também as pessoas nunca desistirem do amor. Não é algo que se pode desistir. Ele se transforma e se ressignifica. O amor que acaba, ele nuna existiu. Ele era um amor de merda. O amor quando é verdadeiro não acaba, se transforma. Tem uma coisa antes do amor que se chama respeito, desabafou a coach.

Segundo o colunista Leo Dias, Mayra afirmou para ele que o público ainda não está preparado para ouvir a verdade sobre a separação, mas que em breve falará sobre o assunto. Ela ainda disse ter muito respeito pelo ator, que é pai de sua filha, Sophia, de dois anos de idade.