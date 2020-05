04/05/2020 | 13:10



Notícia triste. O ator Flávio Migliaccio foi encontrado morto nesta segunda-feira, dia 4, aos 85 anos de idade.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Flávio foi achado já inconsciente em seu sítio na região da Serra do Sambê, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O último trabalho do ator nas telinhas foi na novela Êta Mundo Bom!, originalmente exibida em 2016, mas que está atualmente sendo reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo. Flávio também atuou em Caminho das Índias, A Próxima Vítima, Senhora do Destino, Rainha da Sucata e muitos outros sucessos.