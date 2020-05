César Filho testa negativo para o coronavírus e esposa comemora no Instagram: Graças a Deus!

04/05/2020 | 13:10



A semana começou com alívio para César Filho. Na última quinta-feira, dia 30, o apresentador do programa Hoje em Dia, da Record, havia sido afastado de suas atividades após ter contado com uma maquiadora que testou positivo para o novo coronavírus. No domingo, dia 3, sua esposa Elaine Mickely revelou no Instagram que o teste, felizmente, deu negativo.

No post, Elaine afirma ainda que o apresentador logo voltou a trabalhar na segunda-feira, dia 4:

Gratidão, senhor! O teste do meu amor ao Coronavírus deu NEGATIVO, graças a Deus!!! Muito obrigada a todas mensagens de amor e carinho! Ele já saiu do isolamento aqui em casa e amanhã estará de volta ao Hoje em Dia. Que Jesus abençoe a todos nesse momento tão delicado.

César comentou em um vídeo que foi ele quem teve contato direto com a maquiadora, que usava luva, máscara e álcool em gel, e por precaução foi afastado do programa pela Record TV. Apesar disso, os companheiros Renata Alves e Bruno Peruka foram afastados após frequentarem o mesmo estúdio que o apresentador. Os dois também testaram negativo para o vírus, e voltaram às atividades na segunda-feira.