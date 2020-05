Anitta posta vídeo em que aparece usando anel em formato de coração de Gui Araújo

04/05/2020 | 12:11



Após uma série de flertes online, Anitta e Gui Araújo quebraram a quarentena e combinaram de se encontrar no Rio de Janeiro. Na casa do ex de Gabi Brandt, a cantora não se importou de fazer fotos e postar registros por meio de suas redes sociais.

Agora, os fãs mais atentos perceberam que Anitta está usando um anel de Gui! A beldade postou um Stories em que aparece fazendo carinho em um dos cachorroa do apresentador da MTV e, de quebra, deixou à mostra o anel, que tem o formato de um coração.

Porém, a repercussão não está sendo das mais positivas. Diversos seguidores criticaram o fato de Anitta ter descumprido o isolamento social para viver um affair com Gui:

Pugliesi furando quarentena pra beber: cancelada. Anitta furando a quarentena pra transar: idolatrada, disse um internauta se referindo ao caso de Gabriela Pugliesi, que fez uma festa em meio à quarentena.

Em outra situação, Anitta fez um tik tok com outro cachorro do ex-participante de De Férias Com o Ex e ainda marcou o rapaz.

Por ter sido tão rápido, alguns internautas também questionaram:

Eu não creio, de verdade. Tá tudo perfeito demais. Pra ser um marketing pro novo programa dela, pouco custa.

E aí, o que você acha?