John Lafia, que ajudou a criar Chucky, do filme Brinquedo Assassino, morre aos 63 anos

04/05/2020 | 12:10



John Lafia, roteirista e diretor, que ajudou a criar Brinquedo Assassino em 1988, morreu no dia 29 de abril. Ele tinha 63 anos de idade. Segundo informações do The New York Times, a causa da morte foi suicídio.

Lafia ajudou a cunhar o nome Chucky para o boneco de filmes de terror da franquia Brinquedo Assassino. Além disso, criou a famosa fala do personagem:

- Oi, eu sou o Chucky. Quer brincar?

Ele deixa os filhos, Tess e Kane, e aex-esposa, Beverly.

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.