Consórcio planeja a compra de 16 milhões de EPIs para região

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/05/2020 | 11:47



Atualizada em 12h37.

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC anunciou, na manhã desta segunda-feira (4), após assembleia extraordinária, a compra de quase 16 milhões de insumos destinados para as unidades de saúde nas sete cidades. A aquisição contabiliza aventais, luvas, máscaras descartáveis modelo N95, óculos de segurança e álcool gel.

O colegiado reforçou a iniciativa já divulgada no último dia 27 de abril que previa a compra de 735 mil aventais descartáveis, 11 milhões de luvas, mais de um milhão de máscaras descartáveis, 140 máscaras modelo N95, porém, esses números para aquisição ainda não estão definidos.

De acordo com o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) a expectativa é finalizar as tratativas na tarde desta segunda-feira, em reunião com os secretários de saúde da região, que devem informar a necessidade de cada município.

“Os secretários vão pontuar a demanda necessária em cada cidade e após essa aquisição dos insumos, a distribuição também será proporcional para atender as cada município”, declara Maranhão.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão, detalha que, atualmente, as cidades estão realizando compras menores para auxiliar as unidades de saúde e a grande compra prevista pelo colegiado, atenderá os profissionais de saúde também a longo prazo.

“Vamos receber o número estimado pelas Prefeituras, a diretoria financeira do Consórcio vai em busca desses insumos no mercado, realizamos a cotação, pois hoje, o mercado possui preços muito diferentes, e finalizamos a compra”, avalia.

Na reunião com os secretários também será avaliado sobre o investimento total para a aquisição.