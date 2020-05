Toyota já vendeu 15 milhões de carros híbridos no mundo

Da Redação, com assessoria

04/05/2020



A Toyota ultrapassou a marca de mais de 15 milhões de veículos híbridos (HEVs) vendidos em todo o mundo desde o lançamento do Prius em 1997.

Carros híbridos da Toyota

A decisão da empresa de desenvolver veículos híbridos começou há mais de 25 anos, quando Takeshi Uchiyamada liderou uma equipe para apresentar um carro para o século 21, que reduziria as emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes nocivos. O Prius de primeira geração foi lançado em 1997 na época da assinatura do Protocolo de Kyoto, que deu um novo impulso ao movimento ambiental. Hoje, 15 milhões de híbridos vendidos depois, a Toyota deu uma contribuição significativa ao meio ambiente, pois sua tecnologia híbrida reduziu as emissões de CO2 em mais de 120 milhões de toneladas em todo o mundo até o momento se comparado com as vendas de veículos a gasolina equivalentes.

Próximas etapas

Embora a Toyota acredite que os HEVs são uma parte essencial da gama futura de veículos eletrificados, 20 anos de experiência em eletrificação também contribuem para a estratégia de diversificação de trens de força da empresa.

A Toyota fornece e continuará a fornecer vários tipos de veículos eletrificados para reduzir as emissões com base em regulamentações, infraestrutura de mercado e, finalmente, na demanda dos clientes. A marca não vê um cenário único nesse quesito, mas um futuro em que as diferentes tecnologias eletrificadas, incluindo veículos híbridos e plug-ins (PHEV), movidos a célula de combustível (FCEV) e bateria elétrica (BEV), fazem parte.

“Obviamente, precisamos trabalhar duro para melhorar o desempenho da bateria e reduzir os custos (de BEVs), o que estamos fazendo. Mas devemos ter um plano até superar os obstáculos relacionados aos BEVs e FCEVs. Enquanto isso, podemos contribuir nosso trabalho com os HEVs”, afirma Shigeki Terashi, diretor da Toyota Motor Corporation.

Como resultado de sua longa experiência em veículos híbridos, a empresa possui amplo expertise em transferência das principais tecnologias de eletrificação, comuns em todos os tipos de propulsores desse segmento, colocando-os em primeiro lugar em um futuro eletrificado. Ao longo de duas décadas de desenvolvimento contínuo desses propulsores, baterias e unidades de controle de energia, a Toyota ensinou como gerenciar e reutilizar energia de maneira eficiente, fornecendo uma gama de opções eletrificadas para clientes Toyota e Lexus por meio de carros HEVs, PHEVs, BEVs e FCEVs.

Híbridos no Brasil

No Brasil, essa história teve início em 2013, com a introdução do modelo Prius, que teve 323 unidades comercializadas naquele ano. Por meio dele, a Toyota entrou de vez na “era da eletrificação”, e passou a buscar e trabalhar pela popularização dos veículos híbridos. Esforço que, seis anos depois, rendeu à marca um total de mais de 14 mil veículos híbridos vendidos pela Toyota no Brasil, sendo o Prius responsável por 6.836 unidades dentro deste período, ou 46% do total.

A estratégia da Toyota mirava a utilização do Prius como desbravador do mercado, a fim de multiplicar os benefícios da tecnologia e sua aplicação, preparando a hibridização de todo o portfólio brasileiro. A partir de 2019, o plano entrou em ação. A RAV4 e o Corolla híbrido flex, único no mundo, ambos apresentados no ano passado aos consumidores brasileiros, fecharam com participação de 60% do total de modelos híbridos vendidos pela marca, com 3.161 e 3.635, respectivamente. Isso significa que, em menos de seis meses ao longo de 2019, ambos modelos obtiveram demanda exponencial, o que mostra que a tecnologia híbrida no País começa a ser mais conhecida e seus benefícios já são percebidos pelo consumidor brasileiro.

O crescimento da popularização da tecnologia também se deve ao desempenho e posicionamento da Lexus. A divisão de luxo da Toyota tem participação fundamental nessa trajetória. Com um portfólio praticamente todo composto por veículos híbridos, cujos destaques são os modelos NX 300h, UX 250h, CT 200h e ES 300h, a marca contribuiu com quase 2.000 unidades híbridas vendidas nesta década. Juntas, Toyota e Lexus representam 74% de todo o mercado híbrido desde 2013, com 16.916 veículos.

