Aldir Blanc morre aos 73 anos

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



04/05/2020 | 08:51



O compositor e escritor Aldir Blanc, 73 anos, é mais uma vítima do coronavírus. Internado desde o dia 10 de abril no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, ele morreu na madrugada de hoje.

Ele estava internado desde o dia 10 de abril, quando deu entrada no CER do Leblon com infecção urinária e pneumonia, que evoluíram para um quadro de infecção generalizada. Artistas e amigos fizeram uma vaquinha e conseguiram transferílo para o Pedro Ernesto, onde ficou até hoje.

Blanc é um dos compositores mais famosos da música popular brasileira. De sua autoria, a canção “O Bêbado e a Equilibrista”, feita em parceria com João Bosco, ficou eternizada na voz de Elis Regina.