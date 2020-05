Saiba como curtir museus e teatros de Nova York sem sair de casa

Redação

Do Rota de Férias



04/05/2020 | 08:18



Programas educativos, filmes independentes aclamados pela crítica, arranjos orquestrais, coreografias inspiradoras, peças de teatro, artes visuais, exposições de museus digitalizadas, passeios virtuais por bairros… O que não faltam são experiências para quem deseja curtir Nova York sem sair de casa.

A NYC & Company, órgão oficial dos cinco distritos da Big Apple, em parceria com o Departamento de Assuntos Culturais e a Secretaria de Mídia e Entretenimento da Prefeitura, destacou diversas maneiras de aproveitar virtualmente a cultura de uma das cidades mais famosas do planeta. O recurso é oferecido no site oficial e vem sendo atualizado frequentemente.

“A comunidade turística de Nova York está oferecendo uma ampla degustação virtual de suas experiências culturais mais reconhecidas. Encorajamos aqueles que planejam uma viagem no futuro a abraçar as opções disponíveis na plataforma, que incluem museus, espaços para artes, performance e muito mais”, afirma Fred Dixon, presidente e CEO da NYC & Company.

Nova York sem sair de casa: programação educativa

Confira nove programas para curtir Nova York sem sair de casa:

O centro comunitário, que é um ícone cultural, está promovendo conexões com o público por meio de performances de acervo e transmitidas por streaming ao vivo, além de atividades para toda a família e uma série de leituras virtuais. Muitos cursos virtuais, bate-papos e oficinas – de guitarra de blues a inteligência emocional – estão entre as experiências oferecidas.

Ao acessar a página Explore, crianças e adultos podem conferir vídeos educativos e aproveitar atividades interativas desenvolvidas com o intuito de reforçar a paixão pelo mundo natural.

O famoso museu infantil de Nova York está compartilhando o “CMOM at Home”, pacote de atividades interativas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática para crianças e famílias. A experiência inclui vídeos, músicas, jogos e muito mais.Todas as atrações são tuitadas no @cmomNYC.

A seção “Experience Intrepid Anywhere” do site do museu permite que famílias façam um passeio virtual nesse porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, percorrendo imagens de artefatos a bordo. Além disso, pais e filhos podem conferir algumas entrevistas de tripulantes e desfrutar dos recursos educativos da atração

Com mais de 200 mil itens em sua coleção online, além de inúmeros vídeos de programas mais novos disponíveis no YouTube, o museu destaca a história de Nova York.

A Sociedade de Ilustradores promove exposições, painéis, podcasts e atividades para crianças. Para conferir, acesse a seção SI At Your Service do site oficial.

O teatro está oferecendo a “New Victory Arts Break”, série semanal de artes performáticas para crianças e seus pais, que podem fazer as atividades juntos em casa. “Percussion” e “Just Move!” já foram lançados.

Todas as famílias podem descobrir o mundo das ciências, tecnologia, engenharia e matemática por meio de uma seleção de cursos gratuitos da NYSCI, incluindo tutoriais online, aplicativos interativos, graphic novels virtuais, atividades práticas e livros didáticos.

Além de expandir o número de livros digitais gratuitos disponibilizados no aplicativo SimplyE, a biblioteca amplia sua oferta virtual com acesso à base de dados que inclui os periódicos The New York Times (1851-2016) e The Wall Street Journal (1889 até hoje), entre outros. Um time está à disposição de segunda a sábado, em horário comercial, para consultas onlines.

