Materazzi relembra provocação a Zidane em 2006: 'Prefiro sua irmã a sua camisa'

03/05/2020 | 21:40



O zagueiro italiano Marco Materazzi relembrou um dos momentos mais importantes da carreira durante uma live nas redes sociais neste domingo: a cabeçada que levou de Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

O ex-jogador revelou detalhes do episódio e qual foi a provocação que fez o astro francês ter tal reação. "Tivemos um contato na área e ele estava perto de marcar um gol na primeira parte da prorrogação. Então, Gattuso me pediu para marcar bem. Após o primeiro choque, eu me desculpei e ele reagiu mal", começou o italiano.

Pouco depois, o zagueiro aumentou a provocação. "Ele Zidane disse: 'Eu lhe darei minha camisa mais tarde' e respondi que preferia a irmã dele". Foi então que Zidane cabeceou o peito do italiano e acabou expulso.

O lance beneficiou a Itália, que viu o principal jogador da França fora da prorrogação. Na decisão por pênaltis, os italianos levaram a melhor e conquistaram a Copa do Mundo. Materazzi acertou a segunda cobrança.