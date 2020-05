Cloroquina é benéfica ao tratamento de Covid-19

Antonio Carlos Lopes



04/05/2020 | 00:10



Dia 29 de abril, enquanto redigia este texto, o Brasil ultrapassava a China em número de mortos por Covid-19. Com mais de 5.000 óbitos, a situação se agrava paulatinamente. Quase 90% dos leitos de UTI estão ocupados em todo o País e a taxa de contágio é a maior do planeta, segundo estudos internacionais. Estamos no limite e é urgente tomar decisões para conter esse avanço.

Desde a chegada da pandemia em território nacional, defendo o uso clínico da cloroquina e anticoagulantes. A decisão do CFM (Conselho Federal de Medicina), em 23 de abril, de liberar o medicamento para pacientes com sintomas leves ou já em estado crítico é louvável e de grande importância para conter a Covid.

Receito cloroquina há mais de 40 anos para pacientes com artrite reumatoide, lúpus hertematoso, malária e outras doenças e nunca tive um caso de efeito colateral. Pelo contrário. Aliás, a prova da inocuidade do medicamento e que até agora era vendido sem prescrição médica. Ademais, a ação antiviral é eficiente e deve ser explorada, ainda mais em tempos caóticos como o atual.

Acredito que a experiência da medicina se aprende à beira do leito, não com decoreba. A maioria dos profissionais de saúde nunca prescreveu o medicamento.

Quem é contrário, ou a maior parte deles, buscou informações com o ‘dr. Google’ e se amedrontou por eventuais consequências de seu uso, que são raras mesmo. Entretanto, essas consequências podem ser até consideradas desprezíveis, dentro do contexto de benefícios e vantagens que traz para o combate ao coronavírus.

Se utilizada logo nos primeiros sintomas do coronavírus e associada ao zinco, azitromicina e anticoagulantes, a droga tem o potencial de destruir o agente invasor. Ressalto, porém, que não deve nunca ser utilizada como prevenção, muito menos como automedicação. O médico é quem tem expertise para avaliar e conduzir sua utilização em cada quadro.

Em meio ao exercício de farmacologia que tomou conta do País nos últimos meses – onde indivíduos sem o mínimo de conhecimento saem por aí cheios de opiniões absurdas sobre medicamentos a serem utilizados durante a pandemia –, destaco, mais uma vez, o valor da experiência médica.

A prescrição consciente da cloroquina e de anticoagulantes é urgente para aplacar o efeito devastador da Covid-19 no Brasil. Cabe ao médico ter o cuidado e a destreza necessários para sua prescrição.

Deixando de lado os jogos políticos que dificultaram a liberação do tratamento à base de cloroquina, a decisão excepcional do CFM levou em conta os interesses dos brasileiros. Eles são e sempre deverão ser a nossa prioridade enquanto profissionais da saúde.