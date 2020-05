Clubes e FPF se reúnem para tratar da sequência do Paulista

Do Diário do Grande ABC



04/05/2020 | 00:10



A FPF (Federação Paulista de Futebol) fará nova videoconferência com os clubes que disputam a elite do Campeonato Paulista, hoje, a partir das 15h. Na conversa com os dirigentes, entre eles representantes de Santo André e Água Santa, estará em pauta a possível retomada da competição, que foi paralisada na décima rodada da primeira fase, disputada no fim de semana dos dias 14 e 15 de março.

Um dos principais interessados na reunião é o Santo André, líder geral do torneio quando a bola parou de rolar – o Ramalhão acumula 19 pontos, assim como o Palmeiras, mas com vantagem nos critérios de desempate. A expectativa da diretoria andreense é que o torneio seja finalizado em campo, tanto que o presidente Sidney Riquetto iniciou conversas para renovar o contrato de boa parte do elenco.