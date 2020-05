Prefeito de Porto Alegre aponta retorno do futebol para o final do ano ou em 2021

03/05/2020 | 21:10



Se depender da vontade do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., o retorno dos jogos de futebol na capital gaúcha podem ficar apenas para o final do ano ou até para 2021, apesar de os clubes voltarem

Aos treinos nesta próxima semana.

"Não me parece que haverá (jogos), de alguma forma, talvez nem neste ano. Mas, se ocorrer, vai ser mais para o fim do ano o reinício de atividades competitivas que exijam contato físico. Não me parece que seja uma realidade breve", afirmou Marchezan.

Um decreto municipal publicado na sexta-feira e atualizado no sábado libera os trabalhos, apenas para atividades de condicionamento físico sem contato. Inter e Grêmio se apresentam nesta terça-feira, enquanto o São José ainda não anunciou o retorno.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, tem uma reunião com o governador Eduardo Leite nesta terça-feira. Existem boatos de que as partidas poderão ser feitas com portões fechados no final do mês.

Não sou especialista em futebol, mas são 22 pessoas, em uma atividade de alto contato, com transpiração, onde a troca de gotículas salivares não é recomendável para a proteção dos próprios atletas. Mas cada agonia no seu dia. Temos uma estrutura que hoje é suficiente para atender à demanda, mas vamos atualizando. Não vou ser definitivo", afirmou Marchezan.