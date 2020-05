Região disponibiliza 155 oportunidades na semana

da Redação



04/05/2020 | 00:01



O Grande ABC reúne, nesta semana, 155 oportunidades de emprego, com destaque para vagas na área da saúde, disponíveis na agência Luandre. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os serviços essenciais lideram a oferta de trabalho na região.

Entre os postos, é possível se candidatar para auxiliar de enfermagem no centro cirúrgico, técnico de enfermagem para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermeiro júnior para pronto-socorro, com salários de até R$ 3.500. Interessados devem se candidatar no site candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo da agência.

No PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires, são 14 oportunidades, sendo sete para operador de sopro, duas para operador de serigrafia, uma para pedreiro industrial, uma para encarregado de logística, uma para auxiliar de faturamento, uma para polidor sênior e uma para meio lixador oficial. A candidatura pode ser feita pelo portal Emprega Brasil (www.empregabrasil.mte.gov.br) ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Em Rio Grande da Serra, o PAT conta com uma vaga para controlador de pragas. Os currículos podem ser enviados para o e-mail desenvolvimento.rgs@gmail.com.

ESTÁGIO

Estudantes dos ensinos médio, técnico e superior que procuram estágio encontram no site do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) 30 oportunidades para atuar na na região.

Entre os cursos solicitados, estão agronomia, contabilidade, design, farmácia e logística. As bolsas auxílio variam de R$ 520 a R$ 2.000. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br.