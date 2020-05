Novo Hospital Anchieta recebe primeiros pacientes de Covid-19

Vinícius Castelli

03/05/2020 | 16:59



Já em operação, o Novo Hospital Anchieta, em São Bernardo, recebeu hoje a visita do prefeito Orlando Morando (PSDB). O espaço, que passou por modernização e foi entregue na última quinta-feira, já acolheu nove pacientes para tratamento da Covid-19.

Eles chegaram na madrugada de ontem para hoje. São quatro homens, com 51, 56, 75 e 83 anos e cinco mulheres, com 37, 57, 59, 73 e 85 anos, sendo que dois estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sete na enfermaria.

Acompanhado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, e do diretor da unidade, Dr. Adilson Westheimer, o chefe do Executivo visitou o espaço hoje e fez outro apelo para que a população respeite o isolamento social e a quarentena.

“Estamos ampliando a capacidade de atendimento em nossa Rede, aumentando a nossa estrutura, mas os moradores também precisam continuar colaborando. Mantendo os hábitos de higiene, usando a máscara e principalmente o distanciamento social, para que deste lado, possamos oferecer o melhor tratamento aos que contraírem a doença”, disse.

O loca, cujo atendimento funciona com portas fechadas (quando os pacientes são encaminhados por meio da central de regulação municipal), conta com 100 leitos, sendo 19 de UTI e 81 de enfermaria, todos dedicados ao tratamento do novo coronavírus.