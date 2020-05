Bárbara Evans passa por cirurgia de emergência e recebe alta no dia seguinte

03/05/2020 | 17:10



Bárbara Evans passou por dias de muita apreensão. A modelo, que havia compartilhado do final do mês de abril que estava passando por um problema de saúde e que precisaria de cirurgia, foi logo para as mãos dos médicos no último sábado, dia 2, e no dia seguinte já passava bem.

A loira ficou internada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para retirar um cisto do ovário. Seu noivo, Gustavo Theodoro, esteve ao seu lado e, agora, se ocupa dos cuidados do pós-operatório da moça.

A filha de Monique Evans postou um desabafo no Instagram neste domingo, dia 3, contando sobre a experiência:

Cheguei aqui com muito medo, mas com muita fé. Há cinco anos, minha ginecologista do Rio de Janeiro me falou que eu tinha um cisto no ovário, mas ele era tão pequeno que era insignificante, só que eu teria que sempre acompanhá-lo. O tempo passou, eu não sentia nada e acabei esquecendo.

E continuou:

Há um ano, fiz um check-up e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do Rio, procurei uma em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos, e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se seis meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo.

Bárbara aproveitou para comentar como foi passar por uma cirurgia durante o surto do novo coronavírus:

Passei por uma cirurgia de emergência. Estava com muito medo porque tudo pode acontecer em uma cirurgia né? E, ainda por cima, no meio de uma pandemia. Mas, graças a Deus, tudo deu certo e eu já estou de alta indo para minha casinha. Queria agradecer a todos pelas mensagens de carinho, vocês não têm ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês.