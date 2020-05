O charme deste estádio

Ademir Medici



04/05/2020 | 00:10



Texto: Mauricio Sabará

Com todo o respeito ao gigante Morumbi e às arenas, considero o Pacaembu o mais charmoso estádio de São Paulo. Onde mais assisti a jogos. Cito duas partidas, marcantes para mim.

E DEU AMÉRICA

Início de 1987, Corinthians e América do Rio jogam no Pacaembu. Meu pai, Mario Bruno Markiewicz, corinthiano (com ‘th’ mesmo) sempre teve simpatia no Rio de Janeiro pelo América e resolveu me levar para ver o confronto.

Sabíamos que o time americano era muito bom, talvez o último grande time que teve, mas fomos confiantes, me marcando muito o quanto o Pacaembu estava lotado, com mais de 53 mil pagantes.

Primeiro tempo, 0 a 0. Final, 2 a 0 para o América, complicando o Timão para o jogo de volta no Maracanã. Aí deu Corinthians, 2 a 1, placar insuficiente e que adiou o sonho do título brasileiro.

MARCELINHO E GRALAK

Janeiro de 1994. Amistoso do Corinthians com o Comercial. Fui ao Pacaembu mais para ver o retorno de Casagrande, meu primeiro ídolo ao lado do Sócrates. Mas o jogo teve algo mais especial, pois assistimos à estreia do Marcelinho, que se transformaria no principal jogador corintiano nos últimos 26 anos.

Naquele amistoso houve a estreia do zagueiro Gralak, que jogou bem.

PACAEMBU, 80 ANOS

Amanhã em Memória: o incrível gol de Sucupira

Diário há meio século

Domingo, 4 de maio de 1970; ano 12; edição 1224

Manchete – Avanço agrava a nova guerra. É grave a situação no Cambodja, invadido por soldados norte-americanos e sul-vietnamitas

1º de Maio – Papa Paulo VI, na mensagem do Dia do Trabalhador, defendia a participação de todos nos lucros das empresas.

Santo André – Restos do prédio do Lanifício F. Kowarick vinham servindo ao reduto de marginais. Vereador Affonso Zanei solicitava a demolição total do imóvel.

Ribeirão Pires – Vereador Waldemar Romaldini (MDB) condena a criação de classe única nos trens da EF Santos a Jundiaí.

Em 4 de maio de...

1915 – Estiveram em Santo André, em visita ao senador Flaquer, o dr. Amâncio de Carvalho e o coronel Antonio Baptista da Luz, comandante-geral da Força Pública do Estado.

1985 – Pelo quarto ano consecutivo o EC Santo André participa do Campeonato Paulista: estreia contra o Santos no Estádio Lauro Gomes, em São Caetano.

- Duas mil pessoas assistiram ao desfile de aniversário de Rio Grande da Serra.

Santos do dia

- Gregório de Venucchio

- Pelágia

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 4 de maio:

- No Pará, Belterra

- Em Sergipe, Estância

- No Rio Grande do Sul, General Câmara e Glorinha

- No Mato Grosso do Sul, Inocência

- Em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes

Fonte: IBGE

Etianos (Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo)

Edson Tandello da Cruz

Eletrônica – Turma de 1984

Era conhecido como Português ou presidente do Clube de Radioamadorismo (Craeti). Logo que saí, comecei a trabalhar no CPD da GE na madrugada e fazer engenharia elétrica na FEI. Acabei voltando à ETI como professor – fui até paraninfo de uma turma.

“Concluí a faculdade, passei pela Elebra e fui para IBM, por seis anos. Em paralelo, fiz o curso de direito – concluí em 1993, tirei OAB, mas nunca atuei como advogado.

Como empresário, eu tive duas experiências (uma franquia e sócio de uma multinacional). Morei um ano na Espanha e passei por Accenture, CA, SAP (nove anos), UOL, Oracle e Amazon (três anos).

Fiz MBA na FGV e outro de IoT na USP. De todos os cursos, o que mais me dá saudade é o da ETI.