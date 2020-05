Muito além de receitas e malhação: famosos curtem a quarentena de forma criativa

03/05/2020 | 15:11



Para muitas pessoas, a quarentena - causada pela pandemia do novo coronavírus - tem sido um momento de muito tédio, e para os famosos não seria diferente

Por meio de lives nas redes sociais, várias celebridades mostraram suas rotinas de exercícios e ainda colocaram a mão na massa ao cozinhar algumas receitas - enquanto outros encontraram formas bem diferentes de se entreter nesse momento!

Caetano Veloso por exemplo, frequentador assíduo da Praia da Barra, em Salvador, resolveu tomar sol na varanda mesmo. O momento foi compartilhado no Instagram por sua esposa, Paula Lavigne, que ainda brincou:

E nada de live.

Enquanto isso, Mariana Goldfarb decidiu que era o momento perfeito para fazer um skincare, e não deixou o esposo, Cauã Reymond, escapar do momento.

Na legenda da foto, que contou até com a presença do pet do casal, Mariana aparece com o rosto verde, e soltou a dica:

Máscara de argila verde uma vez por semana. Fica top.